Morto a 94 anni Claudio Damonte, cantore di Marano

MARANO Era il cantore della storia di Marano Lagunare e della sua gente, di cui raccontava la storia nei suoi libri, scritti in dialetto, che andavano in tutti i continenti laddove vivevano maranesi. Claudio Damonte, anima storica e ricercatore di Marano Lagunare, è deceduto lunedì nella sua abitazione a seguito delle complicazioni polmorari sopravvenute dopo che nel 2020 aveva contratto il Covid. Viveva assieme al figlio Valerio; vicini gli altri figli Fabio, Moreno e Maurizio e il nipote Morgan al quale era legatissimo. Aveva 94 e dal 2016 era vedovo. I funerali oggi alle 15 nella chiesa parrochiale di Marano. Persona di grande umanità, al tempo del terremoto in Friuli ospitò nella sua casa alcuni bambini di Buia, con i quali stabilì un legame mai venuto meno. «Con la morte di Claudio Damonte, Marano perde un pezzo della sua storia. Ci lascia una delle ultime figure riconosciute come memoria storica: prova ne è le innumerevoli pubblicazioni, racconti e articoli che ha produtto negli anni e l’archivio storico fotografico che possedeva» dice il sindaco Mauro Popesso. Claudio Damonte era nato a Marano Lagunare il 12 ottobre 1927 da una famiglia di operai. Raccontava di aver fatto tanti mestieri: dal contadino, al falegname, al manovale in fabbrica Maruzzella, prima ancora stagionale. Nel 1953 emigra a Lurago d’Erba in provincia di Como, dove lavora per tredici anni come metalmeccanico. Alla morte della madre, nel 1979 torna a Marano. Poi diventa operaio alla Maruzzella. È il’78, da quel momento comincia a scrivere di Marano: tra i suoi libri più famosi Ricordi, Piasse calle e vie di Marano Lagunare, La mia fabbrica, C’era una volta il tonno...E la Maruzzella. Da oltre quarant’anni scrive per il giornalino parrocchiale “la Voce della Laguna”, della storia di Marano, le sue tradizioni e la vita vissuta.

