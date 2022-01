La manager Elisa e la fermata Sagrado-Londra con 18 storie globali di lockdown

SAGRADO Raccontare l’era-Covid da diciotto (e più) angolazioni diverse del pianeta. Diciotto tasselli di un unico puzzle, raccolti nello stesso periodo: aprile 2020, quando la pandemia è diventata, per l’appunto, incubo globale.

È il progetto Elisa Sgubin, manager aziendale residente all’estero. Un libro (Alla Fermata, edito da Bergamo&Sport) i cui proventi andranno interamente a chi sta pagando le conseguenze del virus: i giovani. Sgubin, due lauree – Marketing e comunicazione d’impresa e Governance aziendale – giornalista pubblicista, è originaria di Poggio Terza Armata («Sdraussina», dice con orgoglio) dove vivono la mamma e la sorella. Ma è a Londra che ha trovato la propria dimensione, dove vive e lavora ormai da una quindicina d’anni come manager aziendale nel settore fiduciario.

«Avrei dovuto fermarmi per tre mesi, per affinare la lingua: non sono più rientrata» dice. La sua grande passione è la scrittura ma non avrebbe immaginato che quell’idea balenatale ad aprile di due anni fa sarebbe divenuta un libro.

«Tra dicembre e gennaio 2019 ho avuto il sentore che in Asia qualcosa non stesse funzionando – racconta Sgubin –. Quando il Covid è approdato in Italia, mi sono detta che fosse una situazione epocale, da annotare per i posteri, un evento di cui tenere traccia. Ho deciso di contattare diverse persone in ogni angolo del mondo, con collegamenti via Zoom di giorno e di notte, per documentare il tutto da diverse prospettive».

Fra i tanti contatti della sua vita londinese, ha scelto diciotto persone di diciotto nazioni diverse per farsi raccontare storie di vita da un mondo che stava cambiando. Forse per sempre. Dalla Cina agli Stati Uniti, dalla Russia al Brasile, dalla Spagna ad Hong Kong, dalla Francia alla Nigeria, dalla Tunisia alla Scozia – senza dimenticare l’Italia – Sgubin ha fotografato il mondo all’epoca della pandemia, le sue paure, le contraddizioni e diffidenze dei singoli Stati. Un libro in equilibrio fra giornalismo, sociologia, la dimensione locale/globale. Ogni protagonista racconta come ha vissuto il mese che ha cambiato tutto. C’è il caso dell’economista russa, emigrata negli Usa ma appena sposatasi a Cipro con un ragazzo inglese con cui avrebbe dovuto vivere in Belgio: abbastanza per mandare in tilt diversi governi e impedire alla coppia di vedersi per tutto il 2020. Oppure l’emergenza sanitaria nel Nordest italiano, il medico in pensione destinato al volontariato in Africa e finito invece in prima linea nel proprio Paese, la solidarietà commovente di diversi Paesi del Sudamerica. «L’umanità apparentemente ha agito in modo tardivo – dice Sgubin –: c’è stata poca solidarietà internazionale. Ma a livello locale c’è stata. La pandemia ci ha lasciato, tra gli altri, due insegnamenti: adattamento e cambiamento. Vince chi si adatta e l’uomo deve farlo con reciprocità se vuole sopravvivere». Il ricavato del libro finanzierà borse di studio per ragazzi tra i 13 e i 20 anni. Il volume è reperibile scrivendo a elisaallafermata@gmail.com, alla Rinascita di Monfalcone e all’edicola di via Dante a Gradisca. —