Grado, nella Farmacia comunale organico potenziato e 100 tamponi al giorno

GRADO C‘è anche la farmacia comunale di Grado fra la ventina di tutto il Friuli Venezia Giulia convenzionate per effettuare determinati servizi attinenti all’emergenza Covid. Il riferimento è per le ultime disposizioni che riguardano i ragazzi delle scuole e il supporto per l’ottenimento del Green pass.

A sottolinearlo è il presidente uscente del cda Enrico Cester che evidenzia in particolar modo come in questi ultimi tempi, nonostante le note difficoltà che ci sono, la farmacia è riuscita a incrementare l’organico (incarichi in pianta stabile) tanto che ora può effettivamente lavorare a pieno regime. La dimostrazione è data anche dalla mole di tamponi che vengono effettuati giornalmente: dai cinquanta-settanta addirittura ai 100 (ogni giorno dal lunedì al venerdì), come precisa la direttrice della farmacia Giulia Santin.

Dunque, tra le farmacie che effettuano il tampone gratis per le scuole medie e superiori, c’è anche quella di Grado ma, attenzione, ci deve essere la prescrizione medica. A seguito del tampone effettuato è la stessa farmacia inoltre a fornire il supporto per l’ottenimento del Green pass.

L’attuale cda è scaduto ancora a ottobre e di conseguenza ne va eletto uno nuovo. Ecco così che trattandosi di azienda municipalizzata è lo stesso Comune che ha emesso un avviso pubblico di avvio della procedura per la nomina di tre componenti del cda (uno di questi sarà poi il nuovo presidente). Come previsto dal regolamento la nomina sarà fatta dal sindaco. Il consiglio di amministrazione sarà operativo fino alla durata in carica dell’attuale amministrazione comunale.

Il regolamento stabilisce che tutti i componenti devono possedere i requisiti di eleggibilità e di compatibilità previsti dall’ordinamento per i consiglieri comunali e specifiche competenze professionali per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o provate per uffici pubblici o privati ricoperti e non devono trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità previste dalla legge. Le candidature, con allegata la documentazione richiesta, devono pervenire alla segreteria generale del Comune entro il 31 gennaio alle 14. A proposito di tamponi (ricordiamo che vengono effettuati nella sala Git all’ingresso principale della spiaggia) va detto che la prenotazione per poterli fare si può effettuare anche alla domenica sempre in farmacia. —