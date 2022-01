Caneva, carabiniere 57enne sposa la compagna in punto di morte

CANEVA. A piangerlo non è solo la famiglia che ha tanto amato. La sua storia sta infatti commovendo, con la comunità canevese, tutti coloro che l’hanno conosciuto e stimato. In particolare i suoi colleghi dell’Arma a Sacile e a Pordenone, dove per tanti anni ha prestato servizio.

Ma sono rimasti segnati anche coloro che solo ora hanno potuto conoscere la sua vicenda umana e professionale.

L’appuntato scelto dei carabinieri, da poco tempo in pensione, Fausto Conte, 57 anni, tre giorni prima di lasciare la propria esistenza terrena si è sposato, nella sua casa di Sarone di Caneva, con Gabriella, compagna di una vita, rimasta sempre al suo fianco.

Un matrimonio, quello fra Fausto e Gabriella, celebrato dal vicesindaco Francesco Zoldan in un’atmosfera particolare, unica per i sentimenti di condivisione e vicinanza a Fausto che la cerimonia ha trasmesso, assieme all’ammirazione per la sua vita di carabiniere.

A condividere quel momento particolare, con la moglie Gabriella i loro giovani figli Veronicandrea, Piergiovanni, Gabriele con i parenti di Fausto e Gabriella.

«Mia mamma – ha voluto sottolineare la figlia Veronicandrea – è stata sempre accanto a mio padre. Ha condiviso con lui tanti episodi bellissimi fino alla sua malattia, curata al Cro.

È stata una fase delle loro due vite e delle nostre esistenze di figli, vissuta tutti assieme, giorno dopo giorno, attimo dopoattimo, in un’altalena di speranze condivise – ha continuato Veronicandrea – aino al momento conclusivo, preceduto dal matrimonio nella nostra casa di Sarone».

Una cerimonia destinata a entrare, per sempre, nell’album e nel film dei ricordi intimi della famiglia. «Nella nostra casa di Sarone – ha concluso Veronicandrea – con il vivo ricordo di Fausto, rimangono due attestati.

Sono due encomi con i quali l’Arma ha ringraziato mio papà per aver salvato nel 2009 e 2011, con la sua forza di persuasione e la sua prontezza, due persone.

Siamo tutti orgogliosi per quegli episodi e per tante cose ancora che hanno caratterizzato l’esistenza e la vita professionale del nostro papà».

In questi giorni davvero tanta gente, assieme a molti colleghi carabinieri, si è recata nella casa di Sarone per esprimere il cordoglio alla moglie Gabriella ai figli Veronicandrea, Piergiovanni e Gabriele, ai fratelli, cognati e parenti tutti.

Alla Casa degli Angeli di Sacile, dove viene vegliata la salma di Fausto, si possono effettuare offerte a favore del Cro di Aviano. Le raccomanda la famiglia al posto dei fiori.

Le esequie di Fausto Conte sono previste nella chiesa parrocchiale di Sarone, venerdì 21 gennaio, alle 15, precedute dalla recita del rosario giovedì, alle 19.30. Dopo la cerimonia funebre la salma sarà cremata.