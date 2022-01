Addio a don Giuseppe Russolo, storico insegnante del Tartini di Trieste

Il “reverendo maestro” e organista di rango internazionale si è spento a 79 anni a Jesolo per complicanze legate al Covid

TRIESTE È morto all’ospedale di Jesolo, per complicanze legate al Covid, don Giuseppe Russolo, direttore dei cori Città di Portogruaro e Lorenzo da Ponte e del Coro parrocchiale di Villanova di Fossalta, con incarichi importanti pure nel locale Seminario, nonché docente per tre decenni al Tartini di Trieste. Nato a Tiezzo di Azzano Decimo, era organista di chiara fama internazionale. Viveva a Portogruaro dal lontano 1966, in un modesto appartamento di Borgo San Giovanni.

Sacerdote della Diocesi di Concordia-Pordenone, ricevette dal padre Marco Russolo i primi insegnamenti musicali. Conseguì i diplomi in Organo e Composizione organistica (sotto la guida di Sandro Dalla Libera) e in Composizione al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. Proseguì poi con vari insegnanti, anche nel Seminario vescovile di Pordenone, le lezioni musicali. Si perfezionò all’Accademia internazionale di Organo di Harlem, in Olanda, e all’Accademia Chigiana di Siena. Dal ’66 svolgeva la funzione di maestro di Cappella e organista titolare nel Duomo di Portogruaro.

Dal 1979 al 2009 fu titolare della cattedra di Organo e Composizione organistica al Tartini di Trieste, nonché della cattedra di Insegnamento della musica allo studio teologico del Seminario di Pordenone, affiliato alla Facoltà teologica dell’Italia settentrionale. Come compositore ha al suo attivo una consistente produzione, specialmente nel genere sacro, tra cui tre oratori per soli, coro e orchestra più volte eseguiti: “I Martiri di Concordia” (1980), “Padre Bernardino da Portogruaro” (1995), e “Et erant valde bona” (1999).

Il “reverendo Maestro” Giuseppe Russolo era stato insignito anche del Premio “Festa di San Marco”. La consegna era avvenuta a Venezia, a Palazzo Ducale, nel 2019. «Fu mio insegnante per nove anni al Tartini di Trieste – ricorda il maestro Michele Bravin – e una volta diventati colleghi abbiamo collaborato attivamente. Era un uomo integerrimo, mite e generoso. Spesso ha pagato gli orchestrali, di tasca sua». I funerali ancora devono essere fissati

ro.pa.