Coronavirus: oggi, 17 gennaio, in Fvg 1.757 nuovi contagi e 10 decessi

Su 42 pazienti in terapia intensiva, 36 non sono vaccinati

TRIESTE. Oggi, 17 gennaio, in Friuli Venezia Giulia su 5.589 tamponi molecolari sono stati rilevati 684 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 12,24%. Sono inoltre 7.242 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.073 casi (14,82%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 42 di cui 36 non vaccinate e i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 399.