TRIESTE. Dalla previsione con mesi di anticipo di venti varianti alla creazione di una raggio laser per sterilizzare l’aria e prevenire il contagio.

Dalle scoperte sulla trasmissione per via aerea e sulle mutazioni genetiche del virus allo sviluppo di tamponi economici per i paesi poveri e di macchinari per aiutare la respirazione in terapia intensiva fino ad arrivare a termoscanner modulari per presidiare gli ingressi nei luoghi chiusi.