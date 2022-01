Duplice omicidio a Pola: figlio uccide padre e madre e si costituisce

POLA. Venerdì 14 gennaio di orrore nel rione di Grega, non lontano dal nuovo ospedale: intorno alle 16 un uomo di 39 anni si è recato in questura dicendo di aver ucciso il padre 67.enne e la madre 66.enne Gli agenti accorsi subito a casa della famiglia, ha trovato i corpi senza vita dei genitori. La notizia e' stata confermata dalla polizia. Ancora non si e' capito con esattezza quando sia stato commesso il duplice omicidio:forse in mattinata o durante la notte.

