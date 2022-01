Gimbe: in Friuli Venezia Giulia nuovi casi Covid aumentati del 67%

TRIESTE Nella settimana dal 5 all'11 gennaio in Friuli Venezia Giulia si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (3.139) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi, pari al 67,2%, rispetto alla settimana precedente.

Sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (27,6%) e in terapia intensiva (21,1%) occupati da pazienti Covid-19.

È quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe sull'andamento della pandemia in regione. Lo riporta l’Ansa.

La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale in Fvg, rileva il report, è pari a 77,4% (media Italia 79%), a cui si aggiunge un ulteriore 3,6% (media Italia 3,8%) solo con prima dose; il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 55,4% (media Italia 61,5%).

La popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari allo 0,3% (media Italia 2,4%); a cui si aggiunge un ulteriore 10,7% (media Italia 15,9%) solo con prima dose.

Per quanto riguarda l'incidenza dei nuovi casi per 100.000 abitanti, conclude la Fondazione, la provincia di Pordenone raggiunge il valore più alto con 2.105. Seguono quindi Trieste (2.071), Udine (1.830) e Gorizia (1.496).

Il monitoraggio Gimbe sull’intero territorio nazionale

«Nell'ultima settimana - dichiara Nino Cartabellotta, presidente Gimbe - si è registrata un'ulteriore impennata di nuovi casi che hanno superato quota 1,2 milioni, con un incremento che sfiora il 50% rispetto alla settimana precedente e una media giornaliera che aumenta da 128.801 del 5 gennaio a 172.559 l'11 gennaio (+34%)»

In tutte le Regioni si rileva un incremento percentuale dei nuovi casi: dallo 0,5% dell'Umbria al 208,7% della Liguria.

Province con più di 2mila casi ogni 100mila abitanti

Le 56 Province in cui l'incidenza supera i 2.000 casi per 100.000 abitanti sono:

Rimini (4469), Forlì-Cesena (3462), Ravenna (3382), Modena (3340), Firenze (3031), Lodi (3016), Monza e della Brianza (2858), Bologna (2806), Varese (2776), Trento (2774), Sondrio (2771), Brescia (2751), Reggio nell'Emilia (2722), Milano (2636), Prato (2625), Pisa (2615), Como (2596), Napoli (2584), Verbano-Cusio-Ossola (2575), Pavia (2567), La Spezia (2531), Pistoia (2529), Rovigo (2483), Aosta (2452), Lecco (2451), Caltanissetta (2435), Parma (2402), Verona (2390), Cremona (2389), Teramo (2385), Genova (2377), Savona (2349), Ferrara (2344), Chieti (2328), Lucca (2324), Bergamo (2320), Terni (2311), Mantova (2224), Arezzo (2222), Imperia (2206), Cuneo (2187), Piacenza (2173), Bolzano (2168), Biella (2163), Massa Carrara (2160), Vicenza (2133), Siena (2131), Livorno (2120), Pordenone (2105), Treviso (2082), Trieste (2071), Salerno (2047), Pescara (2041), Torino (2036), Caserta (2031) e Asti (2028).