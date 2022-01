Monfalcone, al via i lavori della nuova piazza. Si inizia davanti all’ex pretura

MONFALCONE. Liberato il cuore della città da pista di pattinaggio e addobbi natalizi, tempo una settimana e il cantiere per il rifacimento di piazza della Repubblica e piazza Unità sarà installato. I lavori, appaltati a fine anno alla Ghiaie Ponterosso di San Vito al Tagliamento, risultata aggiudicataria con un ribasso del 6,89% su un valore dell'affidamento di 2 milioni 318 mila euro, prenderanno il via con la fase 1, dall'area nord antistante l'ex pretura, secondo il progetto definito in seguito ai rilievi della Soprintendenza regionale ai beni architettonici.

