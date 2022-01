La madre dell’omicida: «Robert era come un figlio per noi»

TRIESTE. «Era come un figlio per noi, non riesco a capire, non posso, è una cosa...» sono le sole parole proferite dalla madre del 21enne Alì Kashim, fermato dai carabinieri nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio del 17enne Robert Trajkovic.

Le parole sono riportate dal Corriere della Sera, che precisa come la donna - cittadina marocchina - sia stata incontrata al Comando dei carabinieri di Trieste, dove è giunta assieme al marito per essere sentita dagli investigatori.

Così il padre di Alì: «Mi spiace per il ragazzo e per i suoi familiari».



Pare dunque che tra Alì e Robert ci fosse una profonda amicizia, poi tramutatasi in antagonismo e sfociata in odio proprio perché i due si contendevano la ragazza.

L'aggressore avrebbe forse avuto l'intenzione di dare una lezione a Robert ma poi nella lotta Alì avrebbe perso la testo, uccidendo il minorenne con un laccio stretto intorno alla gola.

Intanto nella mattinata di oggi, lunedì 10 gennaio, davanti ai

Carabinieri di Trieste sono comparsi nuovi testimoni che conoscono uno o l'altro dei ragazzi, se non entrambi, e potrebbero aver fornito indicazioni sui movimenti e gli incontri succedutisi nei giorni precedenti e successivi all'omicidio.

Secondo quanto si è appreso, le nuove testimonianze avrebbero confermato le convinzioni degli investigatori e consolidato la tesi del giovane fermato. Nessun nuovo elemento sarebbe emerso, ma sarebbero stati forniti ulteriori dettagli e nuove precisazioni di un quadro probatorio che dovrebbe essere già sufficientemente chiaro per gli investigatori.

Non si esclude, comunque, che le indagini possano essere allargate e che comportino ulteriori conseguenze. I carabinieri potrebbero mirare, ad esempio, a definire con chiarezza il ruolo avuto nella vicenda da un altro minorenne, di origini romene.

Le indagini vengono definite "circoscritte” ma non ancora concluse.