L’ex paradiso di Tito sempre più green con 20 mezzi elettrici

In pensione i vecchi trenini diesel usati per i tour delle isole. A disposizione dei vacanzieri veicoli individuali o per comitive

POLA. Diventa sempre più green la mobilità nel Parco nazionale delle Brioni, l’ex paradiso del maresciallo Tito, che comprende 14 tra isole, isolotti e scogli, dove ben presto saranno disponibili venti nuovi veicoli elettrici per il noleggio e altri 4 per il trasporto dei visitatori. In questo secondo caso ci riferiamo ai popolari trenini panoramici su gomma: le vecchie motrici Diesel saranno sostituite da modernissime a emissioni zero.

Gran parte della spesa, sui 250.000 euro, va a carico del Fondo croato per la tutela dell'ambiente e l'efficienza energetica. Il contratto è stato firmato dai rispettivi direttori Marno Milotić e Siniša Kukić. «La mobilità sostenibile - ha dichiarato quest'ultimo - è uno degli obiettivi strategici dell'Unione europea, soprattutto nelle aree naturali e nelle oasi di biodiversità, come lo sono i parchi nazionali».

Dal canto suo il direttore del parco Marno Milotić ha voluto sottolineare che una delle priorità del parco è appunto la sostenibilità.

«Da una parte - ha spiegato - intendiamo arricchire la nostra offerta turistica mentre dall'altra si punta a salvaguardare le specificità e l'immenso patrimonio naturale delle Brioni». Si arricchisce così di un nuovo capitolo la collaborazione tra i due enti. Finora infatti essa ha portato all'attuazione di ben 18 progetti del valore complessivo di oltre 6,6 milioni di euro.

Tornando alla mobilità green, il valore dell'intera flotta di veicoli elettrici sulle Brioni ora si aggira sui 3 milioni di euro. Nel 2019, ultimo anno prima della pandemia, i visitatori sono stati 170.000 poi nel 2020 e 2021 anche il Parco nazionale ha dovuto fare i conti con il Covid, tanto che per un certo periodo era rimasto chiuso alle visite.

Le Brioni oltre che per la bellezza e l'inestimabile patrimonio di flora e fauna, sono diventate popolari per esser state la residenza estiva di Tito e del suo entourage.

Qui in media trascorreva 4 mesi all'anno. Il maresciallo le visitò per la prima volta nel 1947 e Villa Bianca divenne la sua residenza ufficiale nel 1953. Vi soggiornò per l'ultima volta nel 1979, l'anno prima della sua morte.