Trieste, precipita in via Alberti e finisce in codice rosso a Cattinara

TRIESTE Una persona è precipitata stamattina, domenica 9 gennaio, in via Alberti a pochi metri dalla galleria in direzione piazza Sansovino.

Dalle prime informazioni si tratterebbe del tentativo di un gesto disperato. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e un’automedica.

Il ferito è stato intubato sul posto e portato in codice rosso all’ospedale di Cattinara. Sul luogo dell’incidente anche una pattuglia della Polizia che ha deviato il poco traffico presente e svolto i rilevamenti del caso.