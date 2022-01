Trieste, acceleratore sul Pnrr ma è polemica sui fondi destinati alle periferie

TRIESTE Quando il Pnrr scadrà, nel 2027, Trieste avrà pigliato tutte le occasioni per diventare una città diversa? L’incognita tiene banco in questi giorni, da un lato perché gli esponenti della società civile e delle istituzioni accademiche cittadine si augurano che i fondi vengano usati per un’economia all’avanguardia, dall’altro perché proprio di questi giorni è la notizia che il Comune non ha presentato progetti per il fondo di Rigenerazione urbana, 3, 4 miliardi di euro dedicati al rilancio delle periferie.

Sei già registrato o abbonato? ACCEDI Questo articolo è riservato a chi ha un abbonamento Tutti i contenuti del sito 1€ al mese per 3 mesi poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Noi Il Piccolo la comunità dei lettori