Porto di Trieste, dopo 6 anni di attesa ecco il bando di gara per l’allungamento del Molo Settimo

TRIESTE Il progetto è cominciato sei anni fa e, dopo una non breve rotta di avvicinamento, Trieste Marine Terminal ha bandito nei giorni scorsi la gara d’appalto per il primo lotto dei lavori di allungamento del Molo VII. Il via alla procedura era stato annunciato a dicembre dal presidente di Tmt Fabrizio Zerbini, che aveva sottolineato l’impegno da 100 milioni da parte della società per un primo lotto da 100 metri.

