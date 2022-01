Lo psicologo: «Quando la gelosia è patologia e le emozioni diventano incontrollabili»

Iztok Spetic, specializzato in psicoterapia della Gestalt, prova a dare una spiegazione a quello che può essere accaduto a Trieste tra due giovani che si contendevano la stessa ragazza

TRIESTE. «Quando la gelosia diventa una patologia, le emozioni possono diventare incontrollabili». Iztok Spetic, psicologo e psicoterapeuta specializzato in psicoterapia della Gestalt, consigliere dell’Ordine degli psicologi del Friuli Venezia Giulia, prova a dare una spiegazione a quello che può essere accaduto a Trieste tra due giovani che si contendevano la stessa ragazza: «Le prime informazioni sembrano riassumere l’incapacità delle giovani generazioni, tanto più in tempo di pandemia, di gestire a livello emotivo certi turbamenti».

Che cosa manca a questi ragazzi?

«Mancano soprattutto i punti di riferimento autorevoli. Solitamente, in casi del genere, ci sono problematiche familiari che non consentono di apprendere il normale contenimento delle pulsioni. Se manca la famiglia, è complicato in alcuni casi trovare alternative nella società».

«Fatti senza precedenti stanno emergendo pure dalle cronache del Capodanno milanese. Stiamo vivendo un momento difficile, ancora più difficile per i giovani».

C’entra la pandemia?

«C’entra. Ci si incontra di meno in luoghi protetti, a partire dalla scuola e dalle attività sportive. Luoghi dove i ragazzi si confrontano con regole e soggetti da rispettare. Ma, più in generale, tanti giovani sono senza certezze, spesso sentono una lontananza da parte della società, delle stesse istituzioni».

Le dinamiche del gruppo alimentano i gesti violenti?

«Senz’altro sì. Il confronto di gruppo è tra l’altro favorito dai social network. In assenza di persone, familiari o meno, che veicolano certi valori, si finisce con il ritrovarsi all’interno di meccanismi pericolosi, a non rispettare regole e autorità».

Ma come si può arrivare a strangolare un altro ragazzo per gelosia?

«Quando la gelosia sfocia in ossessione, quando non esistono altri pensieri, quando si va molto oltre un normale sentimento, in casi estremi le emozioni possono diventare incontrollabili».

Le famiglie possono cogliere segnali di pericolo?

«L’età dell’adolescenza può rendere normale un inizio di distacco dai genitori. Ma, a monte, c’è spesso una grave carenza di comunicazione all’interno delle famiglie. Da entrambe le parti. È in quel nucleo che si impara a gestire le emozioni. Se manca il dialogo, valori e competenze non passano. E di certo non le si acquisiscono attraverso una piattaforma social».

Il ragazzo ucciso è stato portato nello stabile dove vive la ragazza contesa. C’è stata premeditazione?

«Sembra proprio di sì. In questo caso, oltre alla gelosia, ci sarebbe pure la motivazione della vendetta non solo verso la vittima, ma pure verso un’altra persona».

Il disagio sociale che peso può avere?

«La pandemia ha aggravato i comportamenti devianti, il disagio sociale emerge ancora di più, aumenta la possibilità di fatti drammatici. E ci sollecita a dare ai giovani alternative di incontro con la società quando mancano le famiglie».

Per i giovani l’isolamento da Covid è una sorta di carcere?

«Sicuramente per gli studenti delle classi superiori questo ormai lungo periodo ha determinato enormi difficoltà al normale sviluppo di un’età in cui si cercano autonomia e identità. Stare in casa per così tanto tempo ha negato le forme sociali abituali. La ricerca di spazi all’interno di gruppi che erano già disfunzionali rispetto alla società può portare anche alla violenza».

Il ragazzo che si accorgesse di non riuscire a controllare le emozioni che cosa deve fare?

«Parlarne con gli amici, quelli sinceri. Aprirsi ai genitori. E cercare professionisti all’interno della scuola e nei servizi del territorio che possono dare un aiuto immediato. Rispetto a questo, come Ordine, stiamo sensibilizzando da molto tempo le istituzioni affinché si tenga conto dello stato di salute psicologica dopo due anni di pandemia. Bisogna investire risorse per rispondere al bisogno di aiuto che sta emergendo: nelle strutture territoriali, nelle scuole e con bonus psicologici per i cittadini.