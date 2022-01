La stretta sugli over 50 accelera le terze dosi in Friuli Venezia Giulia: 27 mila richiami in 7 giorni

TRIESTE La corsa contro il Covid, avverte il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi, si può vincere con la terza dose, presidio indispensabile per contenere la contagiosissima variante Omicron, ma soprattutto i ricoveri, in crescita del 17% a gennaio in Friuli Venezia Giulia. Nella prima settimana del 2022 si sono contate oltre 46 mila somministrazioni tra addizionale per soggetti fragili e booster, di cui oltre 27 mila nelle fasce d’età tra i 50 e i 79 anni, le più sollecitate a mettersi in regola vista l’ulteriore stretta del governo, con tanto di obbligo vaccinale per gli over 50.

