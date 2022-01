Primarie a Monfalcone, stoccate in piazza tra Cattarini e Morsolin

MONFALCONE È un saluto cordiale quello che Riccardo Cattarini e Cristiana Morsolin si sono scambiati sabato mattina in piazza della Repubblica prima dei rispettivi incontri con i potenziali elettori alle primarie del centrosinistra in programma sabato, dalle 9 alle 19, nel Palazzetto veneto di via Sant’Ambrogio. In realtà la chiacchierata è a quattro, perché della partita ci sono anche l’ex sindaco e rettore dell’Università di Udine Furio Honsell, schieratosi da subito a supporto di Morsolin, e il segretario provinciale e capogruppo in Consiglio regionale del Pd Diego Moretti.

