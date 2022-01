Mesoteliomi in crescita nel 2021: i casi sono 36 (+7). Coinvolgono 33 ex lavoratori esposti all’amianto e tre mogli

MONFALCONE Il mesotelioma alla pleura rimane purtroppo un forte indicatore in ordine all’andamento degli effetti legati all’ex esposizione all’amianto. I casi sono in aumento e danno la misura di come il territorio, in particolare il Basso Isontino, stia ancora pagando in termini di malattia professionale. I casi segnalati nell’anno appena passato sono stati 36, sette in più rispetto al 2020. Si rileva un ulteriore elemento, di incerta definizione: ad aumentare sono anche i casi di asbestosi, fibrosi diffusa nel tessuto polmonare, causata dall’inalazione di polvere di asbesto, la fibra minerale.

