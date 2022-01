Rischiano lo stop i lavori di costruzione del secondo binario sulla linea ferroviaria Capodistria-Divaccia per un inghippo legale e burocratico che non riguarda nemmeno il cantiere, ma l’edificazione del villaggio che ospiterà i lavoratori turchi fino a conclusione dell’opera a Orehek, vicino a Postumia.

E se lo stallo non si sbloccherà a breve l’appaltatore turco, la società Yapi Merkezi non potrà portare in Slovenia 150 operai turchi che attendono da tempi l’ordine di partire.