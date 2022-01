Terza dose, Riccardi: «In Fvg vanno convinte ancora 270 mila persone»

TRIESTE. «In Friuli Venezia Giulia stimiamo una platea complessiva di 860 mila persone» che devono ricevere la terza dose di vaccino anti Covid. «A oggi sono state registrate 590 mila prenotazioni». La dose booster è stata «inoculata a circa 400 mila persone, facendo a dicembre 300 mila somministrazioni». Per ora «rimangono fuori dalla prenotazione 270 mila persone, che vanno convinte».

Lo ha affermato il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, durante un incontro all’ospedale di Cattinara. Il vicepresidente ha poi ricordato che sono «circa 30 mila» i lavoratori nella sanità e nella scuola, «due settori in prima linea», che non hanno ancora prenotato la terza dose: «Mancano 8 mila sanitari, 8 mila non sanitari, ma impiegati nel settore, e quasi 14 mila tra il personale della scuola».