KLAGENFURT. La raccomandazione sempre ripetuta in questi giorni è il distanziamento. Ma come si fa in uno dei mestieri più vecchi del mondo, che in tempi di Coronavirus è diventato anche uno dei più pericolosi? E così al “Wellcum”, il mega-bordello carinziano a ridosso del confine con l'Italia, nove lavoratrici (che qui vengono chiamate “Damen”) sono risultate positive al test, nonostante tutte le precauzioni prese con i clienti, che possono accedervi solo se vaccinati o guariti.





