Ex alloggio del custode da trasformare in mensa alla primaria Dardi

TRIESTE. Avviata la costruzione di una nuova mensa alla scuola primaria Ferruccio Dardi. L’ex alloggio del custode, attualmente in disuso, sarà trasformato in refettorio. Il cantiere vale circa 100 mila euro e durerà un paio di mesi. Lo hanno riferito gli assessori comunali Elisa Lodi (Lavori pubblici) e Nicole Matteoni (Educazione) ieri in conferenza stampa sul posto.



Presenti anche la dirigente scolastica Chiara Cacucci, il presidente del consiglio d’istituto, Lucio De Carlo, e i rappresentanti dell’impresa Omnia che effettuerà l’intervento. Tale intervento rientra nei circa sette milioni di euro di recente stanziati dalla giunta, in diversi blocchi di spesa, per l’edilizia scolastica 2022: sono previsti adeguamenti di varia natura, anche in ottica anti-Covid, e manutenzioni straordinarie su circa 35 edifici di ogni grado di competenza municipale.



Per quanto riguarda nello specifico la Dardi, Lodi ha spiegato: «Diamo seguito a un impegno preso durante la precedente consiliatura, andando a recuperare e ristrutturare completamente il vecchio alloggio in disuso del custode. Sarà trasformato in un’adeguata e funzionale area mensa per il consumo dei pasti da parte dei bambini. L’intervento, che si prevede durerà una sessantina di giorni, si sviluppa all’interno di un accordo quadro pluriennale da complessivi 500 mila euro: circa 100 mila vanno per questi lavori alla Dardi, mentre i restanti riguarderanno opere in altre scuole come la Trubar di Basovizza (), la Battistig () e la Collodi ()».Matteoni ha aggiunto: «Ringrazio i Lavori pubblici per l’attenzione data alle esigenze della scuola, allo scopo di migliorare i servizi rivolti ai ragazzi e alle famiglie. Da parte dell’assessorato che presiedo e di quello della collega, l’intenzione è dare sempre più voce agli istituti, al fine di risolvere il maggior numero di problemi possibile, tenendo conto del fatto che le risorse purtroppo sono sempre un po’ esigue. Cercheremo di trovare fonti di finanziamento anche statali e, perché no, europee».Gli interventi alla Dardi contemplano demolizioni, ricostruzioni di pareti, impianti, annessi e connessi per la finalità specifica a uso mensa: il tutto per un investimento inferiore o uguale appunto a 100 mila euro, dal momento che lo strumento dell’accordo quadro non impone il raggiungimento dell’importo complessivamente stimato, ma si limita a fissare un tetto massimo di spesa, al raggiungimento del quale lo stesso accordo si ritiene concluso.In questo modo l’edificio di via Giotto, all’interno dell’istituto comprensivo Divisione Julia, sarà dotato di un ulteriore spazio mensa in aggiunta a quello attuale. L’implementazione è stata resa necessaria dall’aumento del numero di alunni iscritti, nel corso degli anni, e in seguito anche dall’esigenza di adeguamento alle normative Covid che prevedono distanziamento durante il consumo dei pasti. Per questi motivi finora i bambini hanno mangiato a turni oppure usufruendo di altre aree scolastiche.

La consigliera comunale del Pd Rosanna Pucci, che il mese scorso aveva presentato un’interrogazione per chiedere conto del ritardo nell’avvio del cantiere, ora fa sapere: «Anche se in ritardo, il Comune si è mosso. Ora tocca al giardino interno, da riqualificare e trasformare in una preziosa “aula verde” all’aperto». Questa la replica di Lodi: «L’avvio del cantiere avviene adesso perché, a causa della pandemia, ci sono state delle difficoltà nel reperimento di personale da parte dell’impresa». Sempre alla Dardi, nel 2019 erano stati sostituiti 71 serramenti, con un investimento di 200 mila euro. —