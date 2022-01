Visintin trasportato a Cattinara dal 118

TRIESTE. Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste il 14 dicembre scorso e il cui cadavere sarebbe stato trovato ieri, 5 gennaio, in una zona verde dell’ex Opp di San Giovanni, non lontano dalla stessa abitazione della coppia, è stato portato ieri sera all'ospedale di Cattinara da operatori sanitari, per sottoporsi a controlli.

Gli uomini del 118 sono intervenuti sul posto poco prima delle 23, dopo esser stati chiamati da una persona vicina all'uomo.

L'amico di Visintin ha allertato 118 e polizia forse preoccupato dal fatto che l'uomo avesse ammesso di non aver più voglia di vivere questa sera, quando ha raggiunto il luogo dove è stato trovato il cadavere.