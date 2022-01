L’uomo è arrivato all’ex Opp di sua iniziativa. «Spero non sia lei. Liliana sarà sempre nel mio cuore. Non ho neanche più voglia di vivere»

TRIESTE. Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, nel pomeriggio di mercoledì 5 gennaio ha saputo della scoperta del corpo mentre si stava accingendo a partecipare all’ennesima trasmissione televisiva: doveva andare in onda con “La vita in diretta”. Era stato in diretta su Rai 1, a “Storie italiane”, già la mattina.

Poi le troupe lo hanno portato in piazza Unità. «Sono sconvolto...