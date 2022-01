TRIESTE. Ci sono due fermi con accusa di rapina per l’uomo rinvenuto nel parcheggio interrato di un centro commerciale in via Giulia.

La vittima, un cittadino pakistano, è stato aggredito, picchiato e derubato della droga che portava con sé.

Dopo essere riuscito a divincolarsi, l’uomo aggredito è scappato ma è caduto da un muretto. Il cadavere riportava infatti alcune lesioni al capo e al bacino.