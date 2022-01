«Liliana, una donna buona, ma su di sé taceva»

TRIESTE. Una donna buona. Di quelle che, senza troppe chiacchiere, ti aiutano e basta, quando ne hai bisogno. Seria, rispettosa, precisa, taciturna e riservata. Anzi, riservatissima, ermetica, come ricordano familiari e amici, quasi fosse quello il suo vero tratto distintivo. Sono ore terribili per le persone più care a Liliana Resinovich. Quelle in cui senti, ma non sai ancora, almeno non tutto, non ufficialmente, e non puoi ancora mettere il punto dopo il quale si va a capo.

