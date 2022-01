TRIESTE. «Non basta aver trovato il corpo: Liliana in quel sacco non ci è entrata da sola. Ora bisogna incastrare chi l’ha uccisa, chi ha messo il suo corpo nel sacco, abbandonandolo poi come se fosse immondizia all’ex Opp».

Nel pomeriggio del 5 gennaio Claudio Sterpin, l’amico ottantaduenne di Liliana Resinovich, letta la notizia del ritrovamento di un cadavere nel parco dell’ex ospedale psichiatrico, ha pianto.