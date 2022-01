Scattano le sanzioni di Washington contro il serbo- bosniaco Dodik

BELGRADO La storia si ripete. Mentre l’Europa rimane spesso inerte a guardare, limitandosi a solenni, severi ma sterili ammonimenti, gli Stati Uniti si dimostrano assai più concreti, in politica estera. E i Balcani – Bosnia in testa – non fanno eccezione. Bosnia dove nella sera del 5 gennaio è esplosa una notizia-bomba. È quella delle sanzioni decise dall’amministrazione Biden contro Milorad Dodik, leader nazionalista serbo-bosniaco e attualmente membro serbo della presidenza tripartita della Bosnia-Erzegovina.





Sei già registrato o abbonato? ACCEDI Questo articolo è riservato a chi ha un abbonamento Tutti i contenuti del sito 1€ al mese per 3 mesi poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Noi Il Piccolo la comunità dei lettori