Più di 600 infermieri non vaccinati in regione, in arrivo nuove sospensioni per chi non rispetta l’obbligo

TRIESTE. Sono attualmente 193 in Friuli Venezia Giulia gli appartenenti all’Ordine delle Professioni infermieristiche sospesi per non aver rispettato l’obbligo vaccinale. Un dato significativo se si pensa che gli iscritti in regione sono 10.500. Altre sospensioni sono in arrivo e in questo senso gli stessi Ordini provinciali stanno cercando di quantificare l’incidenza dei non vaccinati tra gli iscritti.

La stima dei quattro Ordini del Friuli Venezia Giulia è che, inclusi i già sospesi, si arrivi a superare la quota di 600 infermieri non vaccinati comprendendo strutture pubbliche, private e residenze per anziani: almeno 300 a Trieste e Gorizia, circa 200 in provincia di Udine e un centinaio nella Destra Tagliamento.

