TRIESTE. La sera prima della scomparsa, lunedì 13 dicembre, Liliana Resinovich era a cena a casa di alcuni amici, da una famiglia che abita in via Udine, assieme al marito Sebastiano Visintin. «Ricordo bene la cena – racconta Adriana, 64 anni, amica di vecchia data di Liliana – lei mi è apparsa taciturna, un po’ cupa, ma non saprei dire se lo fosse più di solito.

