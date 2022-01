Edilizia scolastica, 11 milioni di investimenti per gli istituti di Gorizia

La scuola elementare Ungaretti che si trova in via Cipriani nel quartiere di Sant’Anna (foto Bumbaca /Marega)

GORIZIA. È uno degli interventi di edilizia scolastica più consistenti messi in calendario dall’amministrazione comunale: consistente sia riguardo alla complessità del lavoro da effettuare, sia per l’entità dell’investimento.Nella sua ultima seduta, la giunta Ziberna ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico della scuola primaria “Giuseppe Ungaretti” di via Cipriani.

Si tratta di un intervento che costerà 2 milioni 120 mila euro e sarà realizzato in due fasi, attraverso le quali si procederà al completo adeguamento sismico del fabbricato esistente, attuato efficacemente mediante un insieme sistematico di opere interne all’edificio volte, in estrema sintesi, a rendere “a prova di terremoto” l’intera struttura.«Con