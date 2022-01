LUBIANA Non inizia certo bene questo 2022 per la Slovenia sul fronte della pandemia da Covid-19. Sabato il tasso di positività è stato del 41,8%, i ricoveri negli ospedali del Paese sono a quota 533 di cui 173 in terapia intensiva. Sei le persone decedute. Il numero di casi confermati per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni è 847 e il numero medio di casi confermati negli ultimi sette giorni è 1482.





