Il presidente Pahor premia l’impegno di Fedriga, Rojc e Dipiazza nel dialogo italo-sloveno

TRIESTE Dopo la visita dei due presidenti a Basovizza e l’accordo per la restituzione del Narodni Dom alla comunità slovena, arrivano le onorificenze di Lubiana. Il presidente della Repubblica Borut Pahor ha deciso di conferire l’Ordine al merito d’oro al governatore Massimiliano Fedriga e alla senatrice del Pd Tatjana Rojc, mentre dell’Ordine al merito d’argento saranno insigniti il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e i presidenti delle organizzazioni che rappresentano il gruppo nazionale sloveno in Italia: Ksenija Dobrila per la Skgz e Walter Bandelj per la Sso.

