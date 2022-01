TRIESTE Un record di contagi dopo l’altro anche in Friuli Venezia Giulia. Ma una confermata situazione di stabilità negli ospedali, dove i ricoverati Covid variano non troppo sopra quota 300 da fine novembre. L’ondata Omicron, al momento, impressiona per incremento dei positivi e delle quarantene (le persone in isolamento sono 13.545), ma non sta spostando la regione in zona arancione, tanto meno in zona rossa.

