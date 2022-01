MUGGIA Tanto tuonò che piovve. Alla fine, dopo numerosi tentativi, l’enorme complesso situato alle spalle del Montedoro shopping center, un edificio ancora in corso di costruzione, che avrebbe dovuto ospitare una struttura ricettiva da sviluppare su cinque piani e un’area wellness, è stato venduto in occasione dell’ultima asta battuta lo scorso 27 dicembre.



Non si hanno notizie relative all’acquirente. Di sicuro c’è che la vendita era nell’aria, dopo diversi tentativi andati deserti.

