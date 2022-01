TRIESTE L’attuale gestione della pizzeria-ristorante “L’Abbuffata”, all’ippodromo di Montebello, si prepara a salutare i clienti. L’appello, per la ricerca di nuovi titolari, è apparso nei giorni scorsi sui social e Andrea Giovannini, socio del locale, spiega che la decisione è arrivata sia per il momento di difficoltà legato al Covid, sia per la fatica di dover seguire vari impegni lavorativi insieme.

