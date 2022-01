Scatta la stagione dei saldi in Friuli Venezia Giulia: si parte il 5 gennaio

Coinvolte migliaia di famiglie, per una spesa media di 120 euro a persona: pesa l’aumento dei contagi

TRIESTE I saldi alla prova di Omicron. Tra il 2 ed il 5 gennaio prenderanno il via in tutta Italia i saldi invernali 2022, primo grande appuntamento commerciale dell’anno, in avvio proprio nella fase di rallentamento generata dalla nuova ondata di contagi.

Il Friuli Venezia Giulia darà il via mercoledì 5 gennaio (come gran parte d’Italia) mentre le prime regioni a partire già domani, 2 gennaio, saranno Basilicata e Sicilia, seguite dalla Valle d’Aosta il prossimo 3 gennaio.





Diversa sarà anche la durata dei saldi, con scadenze differenti a seconda delle Regioni: qui da noi gli sconti termineranno il 31 marzo, in Veneto il 28 febbraio e in Lombardia il 5 marzo.

La spesa. Secondo la Confesercenti il 47% acquisterà beni per un valore di meno di 100 euro, mentre il 43% spenderà tra i 100 ed i 300. Solo il 6% ha previsto una spesa tra i 300 ed i 500 euro, mentre il 4% più di 500 euro.



Dove si compra. Nonostante la crescente concorrenza del web, i saldi rimangono un evento legato soprattutto ai

negozi fisici: il 31% degli acquisti dei saldi avverrà infatti in una grande catena o presso negozi brandizzati, seguiti da vicino dai negozi indipendenti, cui si rivolgeranno il 26% dei clienti. Il 22% sceglierà infine un outlet, mentre il 23%, invece, cercherà l'affare scontato sul web, oltre il 5% in più dello scorso anno e l'8% rispetto al periodo prepandemico.

Cosa si compra. Quest'anno, in cima ai desideri degli italiani ci sono le scarpe: è la spesa prevista dal 47% di chi ha già deciso di comprare. Seguono prodotti di maglieria (45%), capispalla (27%), capi di camiceria (26%), magliette e intimo (entrambi al 22%). Ma c'è anche un 15% in cerca di borse ed un 12% di altri accessori.

L’acquisto d’impulso

Il report rileva che si rafforza invece la tendenza all'acquisto di impulso: cresce rispetto al 2020 dal 41 al 46% la quota di consumatori che deciderà se acquistare prodotti in saldo sul momento, in base alle offerte. La media di 150 euro nasconde una spesa media fortemente polarizzata: il 47% acquisterà per meno di 100 euro, mentre il 43% spenderà tra il 100 ed i 300. Solo il 6% ha previsto una spesa tra i 300 ed i 500 euro, mentre il 4% più di 500 euro.

Il calendario dei saldi invernali 2022:

Abruzzo: mercoledì 5 gennaio 2022 – sabato 5 marzo 2022

Basilicata: domenica 2 gennaio 2022 – mercoledì 2 marzo 2022

Calabria: mercoledì 5 gennaio 2022 – domenica 6 marzo 2022

Campania: mercoledì 5 gennaio 2022 – martedì 1 marzo 2022

Emilia Romagna: mercoledì 5 gennaio 2022 – sabato 5 marzo 2022

Friuli Venezia Giulia: mercoledì 5 gennaio 2022 – giovedì 31 marzo 2022

Lazio: mercoledì 5 gennaio 2022 – martedì 15 febbraio 2022

Liguria: mercoledì 5 gennaio 2022 – venerdì 18 febbraio 2022

Lombardia: mercoledì 5 gennaio 2022 – sabato 5 marzo 2022

Marche: mercoledì 5 gennaio 2022 – martedì 1 marzo 2022

Molise: mercoledì 5 gennaio 2022 – sabato 5 marzo 2022

Piemonte: mercoledì 5 gennaio 2022 – martedì 1 marzo 2022

Puglia: In attesa di conferma

Sardegna: mercoledì 5 gennaio 2022 – sabato 5 marzo 2022

Sicilia: domenica 2 gennaio 2022 – martedì 15 marzo 2022

Toscana: mercoledì 5 gennaio 2022 – sabato 5 marzo 2022

Umbria: mercoledì 5 gennaio 2022 – sabato 5 marzo 2022

Valle d’Aosta: lunedì 3 gennaio 2022 – giovedì 3 marzo 2022

Veneto: mercoledì 5 gennaio 2022 – lunedì 28 febbraio 2022

Provincia autonoma di Trento: non è prevista una data di avvio dei saldi che possono essere svolti liberamente dagli Operatori commerciali

Provincia autonoma di Bolzano: I saldi invernali inizieranno nella maggior parte dei comuni dell’Alto Adige sabato 8 gennaio e termineranno sabato 5 febbraio 2022.