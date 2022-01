Aggiornate le norme dell’ente per la disciplina degli inquilini in base anche alle criticità emerse negli ultimi anni, così da ridurre i conflitti

TRIESTE Ater Trieste ha modificato il regolamento per la disciplina dell’inquilinato, inserendo una serie di indicazioni che tengono conto delle criticità emerse nell’ultimo triennio.



Il documento verrà ora sottoposto alla Regione e poi sarà inviato a tutti gli utenti e pubblicato sul sito dell’Ater. «Si è ritenuto necessario intervenire – precisa il Cda – in linea con la nuova giurisprudenza in materia e, soprattutto, per assumere una posizione più attiva nel contrastare l’aumento significativo della conflittualità tra utenti, sia inquilini che privati proprietari di alloggi».