TRIESTE «So di non sapere e da sola non vado da nessuna parte». È questo il consiglio che Licia Terrone, ex insegnante ed ex coordinatrice scolastica, lascia in eredità alle nuove maestre di oggi.

Ha iniziato nel 1976 con una supplenza e, dopo aver girato un po’ di istituti, è diventata di ruolo all’attuale Millebimbi, dov’è rimasta per 20 anni. In seguito, tramite concorso, è diventata quella che allora si definiva direttrice di varie scuole dell’infanzia.