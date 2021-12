TRIESTE. Ora la terza dose comincia a pesare. Nel senso che, averla fatta o meno, inciderà sulla nostra libertà di movimento nel nuovo anno. Con il booster, si è deciso ieri a Palazzo Chigi, anche se si entra in contatto con una persona positiva al Covid, non sarà più necessario chiudersi in casa.

A patto di non avere sintomi, sarà sufficiente sottoporsi a un tampone cinque giorni dopo l’incontro a rischio contagio.