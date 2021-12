Omicron, l’incidenza è al 30%. Contagio nella giunta regionale

TRIESTE. Cresce la diffusione della variante Omicron in Friuli Venezia Giulia: in base ai sequenziamenti effettuati al 26 dicembre, ha un’incidenza del 30% sul totale delle positività rilevate. Quasi un positivo su tre. Lo ha comunicato martedì 28 dicembre il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, spiegando che l’andamento è stato calcolato sui campioni presi in esame dal 13 dicembre: 1.114

