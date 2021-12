TRIESTE. «Non so cosa è accaduto a Lilly. Tutto questo non ha un senso. Ma io non le ho fatto del male... noi non litigavamo mai».

Ha voglia di parlare Sebastiano Visintin. Quasi uno sfogo, il suo. Quasi a togliersi un peso che porta dentro da più di due settimane. Sua moglie, la sessantatreenne Liliana Resinovich, dipendente regionale in pensione, è scomparsa dalla mattina del 14 dicembre, un martedì.