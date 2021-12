La campagna per i più piccoli entra nel vivo in Friuli Venezia Giulia: inoculate 1440 prime dosi, oltre 9 mila le prenotazioni

Al via da lunedì a pieno regime le immunizzazioni per la fascia 5-11. La responsabile Croci: «Le agende sono piene, previsioni rispettate»

TRIESTE Entra nel vivo la campagna di vaccinazione per i bambini nella fascia 5-11 anni: in regione i piccoli già immunizzati con prima dose sono 1440, mentre le prenotazioni per le prossime settimane 9237, su una platea complessiva di poco meno di 68 mila persone.

Dopo le prime giornate di “lancio” (tra il 16 e il 20 dicembre all’Irccs Burlo Garofolo, al Molo IV, all’Ente Fiera di Udine e alla Cittadella della salute di Pordenone), ieri è infatti partita la somministrazione delle prime dosi ai più piccoli a pieno regime, anche con il coinvolgimento dei pediatri, molti dei quali parteciperanno in prima persona all’immunizzazione dei bambini negli hub vaccinali della regione.