Chi è un contatto stretto e cosa deve fare dopo l’incontro con un positivo? Quarantena, isolamento e tampone: le regole del Ministero per vaccinati e non

In attesa di nuove disposizioni, ecco le regole in vigore e i comportamenti da tenere come disposto dalle Faq (risposte a domande frequenti) del governo pubblicate sul sito del ministero della Salute. Le misure riguardano in regione quasi novemila persone

TRIESTEE. Negli ultimi giorni, i casi di Covid in Italia sono notevolmente aumentati, così come i connazionali in isolamento non solo perché malati, ma anche perché contatti stretti di positivi. Solo in Friuli Venezia Giulia secondo l’ultimo bollettino, le persone sottoposte a isolamento sono 8.742.

Le regole per i vaccinati e per i non vaccinati.

Al momento, le regole prevedono che, dopo un contatto a rischio con una persona affetta da coronavirus, serva un isolamento di 7 giorni per gli immunizzati e di 10 per i non vaccinati. Al termine del periodo stabilito, occorre in entrambi i casi un tampone rapido o molecolare negativo. Ma le regole potrebbero presto cambiare. In attesa di nuove disposizioni, ecco le regole in vigore e i comportamenti da tenere come disposto dalle Faq (risposte a domande frequenti) del governo pubblicate sul sito del ministero della Salute.

Quarantena e isolamento, la differenza

La quarantena si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso Covid, con l’obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l’identificazione precoce dei casi. L’isolamento consiste nel separare quanto più possibile persone affette da Covid da quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell’infezione, durante il periodo di trasmissibilità.

Chi è un contatto stretto?

La persona che vive nella stessa casa di un caso Covid-19.

La persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso Covid-19 (per esempio la stretta di mano).

La persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso Covid-19 (ad esempio bere dallo stesso bicchiere).

La persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso Covid-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti. La persona che si è trovata in un ambiente chiuso con un caso Covid-19 in assenza di mascherine o dispositivi di protezione idonei.

Un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso Covid-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso Covid-19 senza l’impiego dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) raccomandati o mediante l’utilizzo di Dpi non idonei.

Una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso Covid-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Sono un contatto stretto. Cosa devo fare?

I contatti stretti di un caso confermato devono allertare il proprio medico, che avviserà o fornirà tutte le indicazioni per contattare il Dipartimento di prevenzione della Asl competente per territorio che disporrà la quarantena e la sorveglianza. Al termine del periodo di quarantena la persona potrà rientrare al lavoro e il periodo di assenza potrà essere coperto dal certificato medico. Al rientro la persona dovrà contattare il medico competente della sua azienda per ulteriori informazioni.

Quanto tempo devono rimanere in quarantena i contatti stretti?

Come anticipato, le regole cambiano a seconda dello stato di immunizzazione del soggetto. Chi non è vaccinato può uscire dall’isolamento dopo 10 giorni con un test antigenico o molecolare con risultato negativo. Chi ha completato il ciclo vaccinale può uscire dall’isolamento dopo 7 giorni con un test antigenico o molecolare con risultato negativo.

Chi sono i contatti a basso rischio?

Una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso Covid-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti.

Tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un positivo, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.

Una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un positivo per meno di 15 minuti.

Non rientro nelle categorie indicate come “contatto stretto”. Devo fare lo stesso la quarantena?

In caso di contatto a basso rischio non è prevista la quarantena, né per i vaccinati né per i non vaccinati.

Sono un contatto stretto ma sono negativo al tampone molecolare o rapido. Posso uscire?

No. Anche se si effettua un test molecolare o antigenico ed è negativo, si deve comunque rimanere in isolamento dai 7 ai 10 giorni.

Le ipotesi in vista dell’incontro con il Governo

I presidenti di Regione ritengono che per chi ha fatto la terza dose potrebbe essere eliminato il periodo di isolamento attualmente obbligatorio per chi ha avuto un contatto con un soggetto positivo. Le norme in vigore prevedono una quarantena di 7 giorni per chi ha completato il ciclo vaccinale con almeno due dosi e una quarantena di 10 giorni per chi invece non lo ha terminato.

L’ipotesi più probabile è che si elimini la quarantena per chi ha tre dosi e si riduca a 4 o 5 giorni la quarantena per chi ha soltanto due dosi. Ma tra gli scienziati c’è anche chi vorrebbe un linea più rigorosa che si limiti semplicemente a prevedere un isolamento più breve. Opzione ritenuta però insufficiente da chi ritiene che la velocità di contagio della variante Omicron rischi di bloccare il Paese nel giro di un paio di settimane, massimo un mese. Anche per questo gli scienziati valuteranno l’impatto che Omicron ha sulle ospedalizzazioni per i soggetti che sono vaccinati.

E se, come risulta dai primi studi, le conseguenze sono più lievi di quelle causate dalla Delta, non è escluso che alla fine passi la prima ipotesi.