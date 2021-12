Se si avverassero le previsioni peggiori l’aumento dei ricoveri sarebbe pari al 25% per il coordinatore della task force Barbone: «L’Fvg non finirà in zona arancione»

TRIESTE. La prima settimana da oltre 5mila contagi dallo scorso marzo conferma che anche in Friuli Venezia Giulia, territorio che aveva registrato una flessione dal 10 al 16 dicembre, il trend del coronavirus è nuovamente in salita. La situazione negli ospedali, tuttavia, è tale da non mettere in discussione la zona gialla, prorogata per altri 15 giorni dal ministro della Salute Roberto Speranza.

A