Monfalcone, Casa Mazzoli sarà pronta entro giugno con 19 alloggi per anziani e giovani

Lo scheletro di Casa Mazzoli, storico edificio del centro disabitato dal 2008, con le sue travature e i solai in legno, le murature in mattoni è ancora visibile. Completata quella, molto complessa, di consolidamento, anche ai fini antisismici, la fase di ricostruzione è però già stata avviata dall’impresa esecutrice, la Friulana Costruzioni di Sedegliano. È quanto il sindaco Anna Cisint ha avuto modo di verificare ieri nel sopralluogo effettuato con l’architetto Roberto Morena, coordinatore del pool di professionisti che ha progettato l’intervento da 2,661 milioni complessivi, e l’architetto Roberto Franco, cui è affidata la direzione dei lavori per la parte architettonica, assieme all’architetto Federico Fabbro e all’ingegner Gianpaolo Cocco per la parte delle strutture.

«I