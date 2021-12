TRIESTE. Anche i guanti sono lì, a casa. Come la borsetta, il portafogli, le chiavi e i due cellulari. Il particolare dei guanti, racconta il fratello Sergio, è tutt’altro che trascurabile: «Lei li portava sempre con sé, anche a settembre...». Non ha spiegazioni logiche né traccia alcuna la scomparsa della sessantatreenne triestina Liliana Resinovich, ex dipendente regionale in pensione, residente in via Verrocchio 2, piccola trasversale di via Damiano Chiesa.

Di