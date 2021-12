Da Natale all’Epifania, ecco cosa si può fare e cosa no

ROMA. Sono ancora festività in pandemia, ma con meno vincoli e divieti. Nel 2021 lo scenario delle restrizioni risulta significativamente cambiato. Alle disposizioni nazionali vanno aggiunte le ordinanze dei sindaci che, in alcuni comuni come Palau in Sardegna, hanno proibito le tavolate nelle abitazioni oltre una certa soglia di commensali. In Molise vietati i presepi viventi e le celebrazioni religiose in piazza. Quello del 2020 fu un Natale più blindato. Un anno fa, per esempio, era in vigore il limite agli ospiti nei cenoni tra le mura domestiche, mentre quest’anno si può festeggiare in casa con il numero che si vuole di parenti e amici. Dopo gli ultimi provvedimenti del governo a cambiare in extremis è soprattutto l’organizzazione della serata di San Silvestro. Chiusi i locali, niente feste in piazza e in discoteca. Un anno fa l’Italia era tutta in zona rossa e vigeva il coprifuoco.

Cosa cambia

Chi ha deciso di festeggiare il Capodanno in un ristorante non dovrà disdire la propria prenotazione. A meno che sia sprovvisto di Super Green pass (vaccinati e guariti dal virus). Fino al 31 marzo il certificato verde rafforzato sarà necessario anche solo per poter prendere un caffè al bancone del bar. Finora lo era solo per pranzare o cenare nei ristoranti al chiuso. Chi preferisce attendere il nuovo anno in casa, potrà farlo in compagnia. E senza nessun limite per quanto riguarda il numero di persone da invitare. Lo scorso Capodanno, invece, non si poteva ospitare in casa più di due persone esterne al proprio nucleo familiare durante le feste.

No agli assembramenti

Niente Capodanno in piazza. Fino al 31 gennaio 2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti che prevedono assembramenti in spazi all’aperto. Fino al 31 gennaio saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati, dove si svolgono eventi, concerti o feste comunque denominati, aperti al pubblico. Dall'1 febbraio e alla fine dello stato di emergenza si potrà entrare in discoteche, sale da ballo e locali simili dove si svolgono feste o eventi assimilabili (per esempio luoghi nei quali si svolga musica dal vivo) solo con il Super Green Pass.

Nuove regole

Ecco nel dettaglip come cambiano le feste dopo l'ultimo decreto approvato dal Consiglio dei ministri che prevede tra l'altro lo stop alle feste di piazza e la mascherina obbligatoria per tutti anche all'aperto, anche in zona bianca. Per limitare il più possibile una crescita dei contagi a causa dei festeggiamenti per il Capodanno, il testo vieta fino al 31 gennaio le feste, i concerti e gli eventi all'aperto che comunque implichino la possibilità di creare assembramento. Chiuse, poi, fino alla stessa data, discoteche e sale da ballo al coperto.

Giro di vite

Passa da nove a sei mesi, la durata del Green pass. La riduzione sarà valida a partire dal primo febbraio 2022, mentre sarà un'ordinanza del ministero della Salute, dopo l'ok di Aifa, accorcia il periodo minimo per la somministrazione della terza dose da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. Fino al 31 gennaio l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione individuale (dpi) varrà in tutta Italia, anche in zona bianca. Mentre, fino al 31 marzo (fino cioè a quando vige lo stato di emergenza) sarà necessario usare una mascherina di tipo Ffp2 per entrare in teatri, cinema, palazzetti o stadi dove sarà vietato consumare cibi e bevande. La mascherina più protettiva servirà, poi, per viaggiare sui mezzi di trasporto, anche locale. Restrizioni anche per bar e ristoranti. Fino al 31 marzo, infatti, anche per entrare e consumare al banco cibi e bevande sarà richiesto il super green pass, quello cioè che viene rilasciato a chi è vaccinato o è guarito dal Covid. Servirà essere vaccinati o essere guariti dal Covid anche per fare sport al chiuso, andare al museo o in un circolo culturale, frequentare sale gioco o parchi tematici.

Booster

Sarà necessario aver effettuato il booster o avere l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, per andare a trovare qualcuno all'interno di una Rsa. Presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, infatti, verranno fatti test antigenici o molecolari a campione dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale. Per tracciare i casi positivi al rientro in classe dalle vacanze e per tutto il 2022, sarà il ministero della Difesa a fornire un supporto per la somministrazione dei test e le attività di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari.