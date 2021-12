Energia alle stelle: blocco degli ordini e ferie più lunghe

Niente nuove commesse per tre settimane alla Fantoni In Abs impianti fermi fino al 7 gennaio, Arvedi va avanti

Le valutazioni si sono susseguite fino a ieri sera e sono destinate a proseguire no stop anche durante le festività per cercare una soluzione al problema che sta mettendo a dura prova le aziende e la loro marginalità: il caro energia. I prezzi di gas ed elettricità sono in cima alle preoccupazioni delle imprese manifatturiere e hanno indotto alcune realtà alle prime contromisure.